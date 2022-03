Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha evidenziato il momento dei nerazzurri.



“Il problema sono i sette punti in sette partite, avessimo fatto qualche punto in più avremmo potuto ragionare differentemente, con maggiore serenità, e invece proprio la serenità ci sta mancando in questo momento, insieme alla spensieratezza, che ci aveva portato a fare nei mesi precedenti un gran bel calcio”.