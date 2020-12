Doppio riscatto. Perché. Risultato giusto, anche se con punteggio esagerato perché la squadra di Conte soffre più del previsto per rimanere da sola nella scia del Milan, un po’ per i meriti di Cragno che nella prima mezz’ora para tutto e un po’ per i demeriti di Lukaku e Sanchez che all’inizio sbagliano troppo al momento del dunque. E così, stavolta, gli uomini decisivi sono altri:, mentre Lukaku si accontenta di mettere il sigillo finale, con la sua rete numero 9 in campionato, soltanto una meno di Ibra, con l’unico e non nuovo punto interrogativo su Eriksen che Conte toglie dopo meno di un’ora e- La voglia dell’Inter di dimenticare la clamorosa bocciatura in Europa è tanta, ma all’inizio non basta. Comen, preferito a Gagliardini, perché i nerazzurri vanno subito a sbattere contro il muro eretto da Cragno, il grande e decisivo protagonista della prima mezz’ora., che formano una coppia molto affiata e pericolosa. Al momento del dunque, però, come troppe volte è successo quest’anno, ricordando soprattutto i due 0-0 contro lo Shakhtar alla distanza determinanti per l’uscita dalla Champions, i nerazzurri mancano di precisione e freddezza sotto rete. E così è del tutto inutile sottolineare la grande pressione dell’Inter che attacca sfruttando soprattutto le fasce laterali, per la verità più con Darmian a destra che con Perisic a sinistra.- Il Cagliari sembra passivo e infatti Pavoletti e Joao Pedro non ricevono mai palloni giocabili, perché alle loro spalle Rog e Marin sono più impegnati a contenere che a costruire. Improvvisamente, però, dopo mezz’ora in apnea,, con una precisione che l’Inter non ha mai avuto. Faragò avvia l’azione sulla destra, dove Perisic e Bastoni gli lasciano troppo spazio e così il suo cross arriva dalla parte opposta dove. E’ un gol con il sapore della beffa per l’Inter, ma il calcio è questo. I dati sul possesso palla e sui passaggi riusciti non contano nulla. Conta soltanto segnare e quindi complimenti al Cagliari, che poco dopo ha anche l’occasione per raddoppiare con Pavoletti, la cui deviazione però finisce fuori di poco.- Nell’intervallo Conte decide di rilanciare Hakimi, al posto dell’evanescente Perisic, con lo spostamento di Darmian a sinistra, per sfruttare le accelerazioni del marocchino sulla destra. Ma soprattutto, dopo meno di un quarto d’ora,, anche se il danese che era partito bene con un paio di aperture per Lukaku non ha giocato peggio di Perisic e Brozovic. Il terzo cambio, insieme con questo, prevede la staffetta Darmian-Young, che conferma la voglia di Conte di cambiare gli interpreti sulle fasce, come fa quasi sempre perché il suo gioco prevede i cross dagli esterni per Lukaku e il suo compagno di reparto, stavolta Sanchez, preferito a Lautaro almeno fino all’ultimo quarto d’ora.- Contrariamente al solito, però,. Per le abitudini di Conte è una piccola rivoluzione, o semplicemente. La tanto attesa svolta, però, non è una conseguenza di questa novità tattica, bensì il, bravissimo a riprendere al volo una respinta di Cragno, trovando alle spalle l’angolino del pareggio. Classico gol dell’ex, tra l’altro il primo in campionato quest’anno del piccolo grande centrocampista sardo.- Passata la grande paura di perdere,appena entrato al posto dell’infortunato Hakimi, che salta e devia di testa il pallone del sorpasso. Adesso è il Cagliari che si sente beffato e allora Di Francesco, dopo avere già richiamato Pavoletti, rilancia Simeone per gli ultimi disperati assalti. Cinque minuti di recupero sono lunghi, ma non bastano per recuperare almeno un punticino in classifica. E anzi il Cagliari si suicida, cercando il pareggio persino con Cragno che si butta avanti sperando nella deviazione decisiva ma poi non fa in tempo a tornare nella propria area, favorendo lo spettacolare contropiede di. E’ il 94’ e l’Inter può fare festa.





IL TABELLINO



Cagliari-Inter 1-3 (1-0 primo tempo)



Marcatori: 42' p.t Sottil (C), 33' s.t Barella (I), 39' s.t D'Ambrosio (I), 90' + 3 s.t Lukaku (I)



Assist: 39' s.t Barella (I)



Cagliari (4-2-3-1):Cragno; Faragò (23' s.t Klavan), Walukiewicz, Carboni (44' s.t Simeone) Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (23' s.t Nandez); Pavoletti (30' s.t Cerri). All. Di Francesco



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (27' s.t Lautaro Martinez); Darmian (13' s.t Young), Barella, Brozovic, Eriksen (13' s.t Sensi), Perisic ((1' s.t Hakimi (38' s.t D'Ambrosio)); Lukaku, Alexis Sanchez. All. Conte



Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli



Ammoniti: 10' p.t Faragò (C), 16' p.t Darmian (I), 26' s.t Pavoletti (C)