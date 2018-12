è una famosa frase di, attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, probabilmente la più amata della storia, che classifica al meglioma che si può adattare benissimo al mondo del pallone, come spesso accade:. Certo,è il caso dellche, in un passato più o meno recente. Ma vediamoli caso per caso, in ordine rigorosamente cronologico:A' - Il primo è Francescoche in realtà ex non è, visto chedopo l'esperienza in Svizzera al Sion: spesso fuori per problemi fisici, che lo stanno estromettendo anche negli ultimi tempi,che ha permesso al Parma di vincere 1-0 a San Siro proprio contro i nerazzurri, dopo aver salvato un gol fatto sulla linea con un tocco di mano che in molti hanno giudicato rigore. "Tu quoque, Brute, fili mi!", avranno pensato i 60mila tifosi meneghini sulle tribune del Meazza: a fine stagione tornerà alla casa madre, e probabilmente qualcuno penserà bene se cederlo nuovamente, vista anche la- Diverso il caso diattualmente fuori per la rottura del legamento crociato del ginocchio che gli ha fatto concludere anticipatamente la stagione: prima di farsi male però, ha fatto in tempo a, realizzando la rete dell'1-0 che ha contribuito a inasprire il percorso dei nerazzurri fino all'uscita di scena di questa settimana.non esercitato dall'Inter che ha preferito investire su Radja: lo spagnolo con passaporto brasiliano ha più volte manifestato il suo rimpianto per non essere rimasto a Milano, lanciando inoltre. Che forse, vedendo come sono andate le cose, valuterebbe oggi un po di più se perdere uno dei protagonisti della cavalcata Champions.: dopo essere stato protagonista dei successi dei nerazzurri con lail giovane classe 1999 è stato cedutoin nerazzurro. Il belga finora non ha reso, mentre il nazionale azzurro, già chiamato da Mancini, ha più volte dimostrato di essere un giocatore dal sicuro avvenire davanti a sè: soprattutto proprioChe ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi nerazzurri, che speravano di poterlo vedere esplodere con la propria maglia.- Pochi dubbi erano invece quelli che si addensavano sulla testa dinell'ambito di una trattativa che ha visto Kondogbia compiere il percorso inverso, è statoe in bianconero si è subito distinto per essere regolarmente uno dei migliori in campo. Lo è stato anche venerdì scorso, nel match contro la sua ex squadra, nella quale ha arato la fascia soppiantando i rivali e hadecisivo nell'1-0 finale. Il portoghese- Ma la beffa maggiore è quella apportata da Trent Lucas, il primo della storia dell'Inter, arrivato a sorpesae autore: il classe '92 ha infatti disputato unanell'eliminazione della sua ex squadra avvenuta martedì in Champions, limitando al massimo le scorribande di Icardi e compagni e prendendosi una bella rivincita nei confronti di chi non lo aveva mai considerato. I@AleDigio89