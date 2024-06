Inter, da Cano a Ralph: il nuovo CdA nerazzurro

Calciomercato

Non solo la nomina dicome nuovo presidente dell'la prima assemblea dei soci concome nuovo proprietario del club nerazzurro ha portato all'annuncio dei nuovi membri del consiglio d'amministrazione, proposti dal fondo californiano.Sono sei le figure innestate: Alejandro, Katherine, Renato, Carlo, Delphine, FaustoF.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter” o il “Club”) annuncia oggi la proposta nomina di Giuseppe Marotta a nuovo Presidente e la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, che sarà confermata dall'Assemblea degli azionisti che si terrà a Milano in data odierna. Le nomine proposte fanno seguito al recente cambio di proprietà del Club. Il 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) hanno assunto la proprietà dell'Inter a seguito del mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell'Inter.

Oaktree, nell'ambito del suo focus sulla stabilità operativa e finanziaria dell'Inter, ha proposto la nomina dei seguenti nuovi membri del Consiglio di Amministrazione:Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di OaktreeKatherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di OaktreeRenato Meduri, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di OaktreeCarlo Ligori, Associate per la strategia Global Opportunities di OaktreeDelphine Nannan, Senior Vice President per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo

Fausto Zanetton, AD di Tifosy Capital & AdvisoryIl nuovo Consiglio riunisce competenze provenienti dall’Italia e dall'Europa, compreso il team di Oaktree che ha collaborato con il Club sin dal 2021. I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione forniranno esperienza e competenze essenziali per realizzare gli obiettivi a lungo termine della Società e per garantire la prosperità, la crescita e il successo dell’Inter.“Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione. Questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il Club negli ultimi tre anni. Sono orgoglioso di far parte dell'Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società.”

“In quanto nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Inter, comprendiamo la nostra responsabilità nei confronti della Famiglia Nerazzurra e dell'eredità dell'Inter. Nel ruolo di Presidente, Marotta darà forte continuità al Club e porterà alla Presidenza l'esperienza, la passione e la dedizione maturate nel corso di una brillante carriera nel mondo calcistico. Il Consiglio di Amministrazione è pronto a sostenere il Presidente e la dirigenza dell'Inter per garantire che il Club sia posizionato per un continuo successo dentro e fuori dal campo”.

F.C. Internazionale Milano S.p.A. annuncia la proposta di nomina di Giuseppe Marotta a Presidente e i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione — Inter (@Inter) June 4, 2024

