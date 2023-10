L'Assemblea degli Azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023 e dai documenti emergono indicazioni importanti per il mercato dei nerazzurri. Non solo i dettagli delle operazioni concluse in prestito con diritto/obbligo di riscatto, il club nerazzurro ha fornito i contorni e le cifre ufficiali per quanto riguarda le cessioni perfezionate nel corso della stagione 2022/23.



Dalle macro-operazioni André Onana e Marcelo Brozovic ad altre 'minori' come Pirola o il riscatto esercitato dal Sassuolo per Pinamonti: nella nostra GALLERY le cifre ufficiali delle cessioni, caso per caso .