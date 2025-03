Inter da Divina Commedia, Arnautovic l’insospettabile Virgilio nerazzurro

Getty Images

Alla vigilia del proprio compleanno (oggi si festeggiano i 117 anni di storia del club) i nerazzurri si sono ritrovati sotto di due gol contro il Lecce, fanalino di coda del campionato di A: in pieno psicodramma quando al minuto 44 Keita Baldé, rientrando palla al piede verso l’interno del campo, ha lasciato partire un destro che si è infilato all’incrocio per il doppio vantaggio brianzolo.torre di Dumfries, girata di testa dell’austriaco e boccata d’ossigeno a pieni polmoni.

Inzaghi effettua i primi due cambi negli spogliatoi:, in modo che Bastoni possa tornare a fare il braccetto e Acerbi il centrale.’, perché l’Inter schiaccia il Monza nella propria trequarti e lo stesso Bisseck risulterà decisivo per apporto al match e per l’assist a. Il turco meriterebbe un capitolo a parte per il gesto tecnico con cui mette nuovamente in equilibrio il match,rendendo vano il tuffo di Turati.

L’Inter cresce,Il 3-2 arriva dopo l’ennesima azione insistita, con Calhanoglu in transizione che scarica il pallone sull’esterno, mandando al cross Carlos Augusto. Il brasiliano regola l’intensità del calcio e nel cuore dell’area di rigore. Turati compie un miracolo, nessuno si accorge di niente, il gioco prosegue ma dopo qualche secondoIl meraviglioso intervento di Turati non ha impedito al pallone di varcare la linea, questione di millimetri, ma la rimonta è compiuta.ma anche con la preoccupazione di chi da qualche settimana vede una squadra che sta attraversando delle difficoltà:, sarà meglio alzare l’asticella dell’attenzione in vista del ritorno di Champions contro il Feyenoord e della sfida di domenica sera contro l’Atalanta.