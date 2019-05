We are in Champions League man, dilliding dillidong, per citare un motto tanto caro a Claudio Ranieri.e da oggi può iniziare con serenità a programmare il proprio futuro con 50 milioni di motivi in più per poter costruire una squadra che la Champions può sognare di giocarla con merito.che sarà annunciato nei prossimi giorni e che vedrà, inevitabilmente, degli stravolgimenti sia tecnici che tattici. Uno su tutti riguarderà il reparto d'attacco che a partire dal caso Icardi e che con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2 subirà un grande cambiamento.Conte ha fatto richieste ben precise alla società. Vuole l'inserimento in rosa di un attaccante dal fisico importante, in grado di tenere alta la squadra se in difficoltà, in grado di allungarla con lanci lunghi e aumentare la pericolosità nei colpi di testa.a disposizione alternando due attaccanti fisici a un fantasista accanto alla prima punta o perché no, in caso di necessità, due brevilinee per attaccare gli spazi.è il profilo più raggiungibile a prescindere da come andrà il mercato. L'attaccante bosniaco lascerà la Roma a costi contenuti ed è il primo obiettivo dell'Inter. Dzeko ma non solo perché l'Inter sta continuando a trattare anche. Il centravanti del Manchester United vuole lasciare i Red Devils, ma trattarlo non sarà facile né per costi di cartellino né per l'ingaggio, ricchissimo, che percepisce in Premier League. Fra i profili "con più qualità" Marotta continua a sognare, che lui portò alla Juventus e che potrebbe essere uno dei sacrificati della Juventus. Anche in questo caso la trattativa è complicata perché il giocatore vorrebbe restare in bianconero e la valutazione fatta da Paratici e Agnelli è ben lontana da quella fatta dall'Inter. E allora la soluzione potrebbe essere un'altra, se vogliamo estrema per come si è messa la stagione.già due anni fa aveva trattatoper il suo Chelsea. L'Inter fece muro e oggi potrebbe ritrovarselo ancora a disposizione davanti all'assenza di offerte concrete per il suo futuro.E se voi foste Conte, chi vorreste come attaccante dell'Inter?