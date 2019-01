Il mercato invernale è ai nastri di partenza, ma in casagià si pensa alla prossima estate. Il nuovo amministratore delegatoe il dsstanno valutando diversi profili di esperienza internazionale e con il contratto in scadenza il 30 giugno per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra sono quelli didell'del"A giugno l'Inter deve aggiungere titolari costosi che facciano fare il salto di qualità. Questi sono anche propositi della proprietà, sappiamo che il livello qualitativo del gruppo deve aumentare e sarà il nostro obiettivo". Marotta non ha nascosto le ambizioni in tema di mercato del club di Corso Vittorio Emanuele, pronto ad allestire una rosa ancora più competitiva. Tra gli obiettivi dei nerazzurri c'è sempre: il difensore uruguaiano ha rifiutato le diverse proposte di rinnovo presentate dall'e potrebbe prendere il posto di, sempre più vicino all'addio. In casa Colchoneros, Marotta e Ausilio tengono d'occhio anche la situazione di: anche lui in scadenza, ha il passaporto comunitario e potrebbe rinforzare la fascia sinistra, soprattutto in caso di bocciatura di Dalbert.L'altro nome seguito da Beppe Marotta è quello di. Il 33enne non ha ancora rinnovato con il, nonostante la volontà della dirigenza dei Red Devils di proseguire insieme, e potrebbe essere un nuovo jolly a disposizione di Luciano Spalletti: Young può, infatti, giocare su entrambe le corsie sia come terzino che ala. Secondo quanto riferisce il Sun, il club nerazzurro avrebbe già proposto un biennale al calciatore e attende una risposta.