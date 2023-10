L'Assemblea degli Azionisti dell'Inter ha approvato oggi il bilancio al 30 giugno 2023 e tra le pieghe del documento si trovano indicazioni importanti per quanto riguarda le operazioni in prestito con riscatto, in entrata e in uscita, concluse dai nerazzurri nelle sessioni di mercato della stagione 2022/23. La società nerazzurra non rende note le cifre da incassare e versare per concludere i vari trasferimenti, se non un resoconto totale: "Nel corso delle sessioni di mercato della stagione sportiva 2022/2023 sono stati effettuati investimenti in diritti per prestazioni di calciatori pari a complessivi Euro 23 milioni e cessioni per corrispettivi complessivi pari ad Euro 40,2 milioni, generando plusvalenze nette per Euro 28,2 milioni. La riduzione del costo storico dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, derivante sia da cessioni che da talune risoluzioni contrattuali con personale tesserato non più impiegato nel progetto tecnico, ammonta ad Euro 30,2 milioni".



Cifre specifiche arrivano solo per quanto riguarda i prestiti di Raoul Bellanova dal Cagliari (3,116 milioni di euro) e Romelu Lukaku dal Chelsea (7,860 milioni di euro) e il riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio. L'Inter però fornisce altri importanti dettagli, le condizioni che fanno scattare l'obbligo di riscatto al termine della prossima stagione per altri giocatori: da Carlos Augusto, Marko Arnautovic e Davide Frattesi a Joaquin Correa, nella nostra GALLERY la situazione caso per caso .