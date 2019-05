Due Inter diverse potrebbero nascere in estate in base a quella che sarà la scelta, fondamentale oggi più che mai, di quello che sarà il nuovo allenatore. Il punto di partenza, va specificato, dovrà essere lo stesso, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League e la conferma di alcuni, se non tutti (Icardi escluso) gli elementi più importanti della rosa. Poi il dilemma che vede come antagonisti Antonio Conte e Luciano Spalletti dovrà essere risolto per decidere, insieme all'allenatore, dove indirizzare il budget più importante del mercato nerazzurro.



CON CONTE IL TOP IN ATTACCO - Sì perché sebbene entrambi gli allenatori siano flessibili in quanto alla tattica, con Conte l'Inter potrebbe puntare più sull'acquisto di un attaccante fisico, muscolare e di grande caratura da affiancare a Lautaro Martinez nel 3-5-2 e puntellare il centrocampo con l'acquisto "minore" di una mezzala di inserimento. Secondo la Gazzetta dello Sport Romelu Lukaku è il sogno dell'ex ct che potrebbe però accontentarsi di Edin Dzeko (già trattato ai tempi del Chelsea) e virare, come riportato dal Corriere dello Sport, su una mezzala più 'internazionale' come van de Beek dell'Ajax. QUALITA' IN MEZZO PER SPALLETTI - Acquisti differenti, invece, sono richiesti da Spalletti che nel suo 4-3-3 o 4-2-3-1 ha bisogno di un rinforzo di qualità in mezzo al campo e di un'ala razza in fascia. Bergwijn del PSV e Pepé del Lille sono le alternative sugli esterni, ma il colpo di grande livello non può che essere a centrocampo dove Spalletti ha chiesto un innesto che possa giocare con o accanto a Brozovic. Il sogno è Ilkay Gundogan del Manchester City che, per costi soprattutto di ingaggio andrebbe ad occupare gran parte dello spazio salariale a disposizione per il prossimo mercato. Per un colpo top che cambia in base all'allenatore che siederà in panchina. L'Inter aspetta e valuta mosse e contromosse.