Tre partite al termine della stagione, due in campionato per decidere la lotta scudetto con il Milan e lo scontro con la Juventus per la Coppa Italia.. Se le riflessioni su qualcuno sono già state ultimate il verdetto è stato addio (in scadenza,non sarà confermato dopo il prestito dal Genoa), altri sono ancora in attesa di comunicazione come il terzo portiere. Sono altri quattro però i casi a tenere principalmente banco.- A partire dai due big in scadenza,, per i quali ci sono margini per la permanenza. Nonostante l'arrivo già certo di, l'esperto portiere sloveno ha dato segnali di voler restare in nerazzurro per giocarsi le sue carte contro il camerunense:, si ragiona su un dimezzamento dell'attuale ingaggio da poco più di 3 milioni a stagione. Discorso simile anche per Perisic, il cui futuro sembrava segnato con l'arrivo didall'Atalanta. Marotta e Ausilio non hanno intenzione di scaricare il croato, la prima proposta di rinnovo a cifre inferiori rispetto all'attuale ingaggio da 5 milioni netti all'anno non ha ancora fatto breccia ma c'è comunque un clima sereno,- Non sono in scadenza invece, sotto contratto con i nerazzurri fino al 2023, ma il loro futuro appare più nebuloso dei due colleghi sopracitati., e le riflessioni entreranno nel vivo nelle prossime settimane: al momento sono più alte le percentuali di addio piuttosto che di una conferma, su Vidal si attende anche un passo concreto deldopo il lungo flirt dalle parti che permetterebbe di separarsi senza esercitare la clausola. Tre partite e un futuro da scrivere: dopo campionato e Coppa Italia arriveranno i verdetti in casa Inter.