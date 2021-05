Fra i tanti tifosi dell'Inter che hanno celebrato e festeggiato lo scudetto vinto dai nerazzurri ci sono anche tante bellissime tifose d'eccezione che, sparse in giro per il mondo hanno celebrato la vittoria scudetto.



Da Manuela Meleleo, seguitissima sui social, in giro per milano con la maglia nerazzura ad Asia Gianese, che ha festeggiato il titolo a Dubai, passando per Ines Trocchia impegnata a Londra, tutte hanno celebrato il titolo dei nerazzurri. Ecco le loro foto, non solo quelle a tema nerazzurro, nella nostra gallery.