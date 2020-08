L'e gli sponsor, quelli che possono far sognare sul mercato. Questo quanto riportato da CalcioeFinanza.it, che analizza nel dettaglio i ricavi: ": L’accordo con Lenovo prevede una quota di sponsorizzazione di 3,0 milioni di euro a stagione. Lenovo ha il diritto di terminare l’accordo se Inter concede diritti di sponsorizzazione a qualsiasi concorrente di Lenovo impegnato nella stessa attività o, indipendentemente dall’attività gestita dal concorrente, se Inter concede diritti di sponsorizzazione a determinati concorrenti di Lenovo"."L’accordo con Manpower prevede una quota di sponsorizzazione di 950.000 euro a stagione. Se l’Inter si qualifica per la UEFA Champions League, il club incassa un bonus di € 50.000 a stagione e se l’Inter vince il campionato di Serie A, un bonus di € 50.000 a stagione" viene precisato nei documenti. Inoltre, "Manpower ha il diritto di risolvere il contratto per determinati motivi, tra cui: (i) se l’Inter concede identici diritti di sponsorizzazione a qualsiasi concorrente di Manpower impegnato nella stessa attività, (ii) se la struttura aziendale dell’Inter è soggetta a una riorganizzazione, ristrutturazione, trasformazione o modifica, nonché a un cambio di controllo nella proprietà, nella misura sola ed esclusiva che tale evento renda impossibile per l’Inter adempiere ai propri obblighi ai sensi del contratto, e (iii) se quattro o più partite a stagione si giocano in un impianto sportivo diverso da quello in cui solitamente gioca o si gioca a porte chiuse la prima squadra dell’Inter".- "L'accordo con Crédit Agricole prevede una commissione di sponsorizzazione aggregata di 4,8 milioni di euro durante la durata del contratto (ossia 1,5 milioni di euro per la passata stagione 2018/2019, 1,6 milioni di euro per la stagione 2019/2020 in corso e 1,7 milioni di euro per la prossima stagione 2020/2021). Inoltre, se l’Inter si qualifica alla UEFA Champions League, il club incassa un bonus di 200.000 euro a stagione e se l’Inter vince il campionato di Serie A un bonus di 200.000 euro a stagione. Crédit Agricole ha il diritto di risolvere il contratto per determinati motivi, tra cui: (i) se l’Inter concede ad altri istituti bancari diritti di sponsorizzazione o diritti di denominazione del centro di formazione o di San Siro, (ii) se il Gruppo Suning cessa di possedere direttamente o indirettamente l’Inter o l’Emittente e ciò fa sì che il Gruppo Suning cessi di detenere il 51% del capitale con diritto di voto dell’Inter o dell’Emittente e (iii) se l’Inter cessa di giocare nel campionato di Serie A".