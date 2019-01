La Gazzetta dello Sport parla delle future mosse di mercato dell'Inter e spiega come alcuni calciatori siano già con la valigia in mano.



"In serata Ausilio ha escluso novità per gennaio: «Con tempo e pazienza questa società farà grandi cose. Ma il nostro mercato è chiuso». Da luglio in poi, però, liberi tutti. Resta con la valigia in mano Joao Mario, malgrado il portoghese sia la sorpresa della stagione. Andrà via Borja Valero e sul mercato finiranno anche Vecino e Gagliardini, già richiesto in Premier e in Liga, oltre che dalla Fiorentina, nelle ultime settimane”.