. E' quanto emerge dall'indagine condotta dal CIES, osservatorio sul calci, che ha stilato l'elenco dei calciatori di movimento più impiegati al mondo nell'anno solare 2020 tra impegni con i rispettivi club e nazionali. A dominare la classifica è la Premier League che, oltre al 'capolista' assolutodel Manchester United (4745 minuti giocati al 18 dicembre), piazza altri due giocatori nella top 5:del City in seconda posizione (4344') davanti a(3°, 4293') ein quarta piazza (4164').è infatti il giocatore della Serie A più impiegato nel 2020:dello scorso 23 dicembre. L'ex United è il punto fermo delle Furie Rosse (miglior marcatore nella storia della nazionale) e dei nerazzurri, imprescindibile sia per rendimento (15 gol in 18 presenze tra Serie A e Champions League) che per l'assenza di un'alternativa di ruolo: non a caso, in vista di gennaio Marotta e Ausilio scandagliano il mercato alla ricerca di un vice (tra i nomi sul tavolo anche) per permettere a Lukaku di riposare in determinati frangenti. Secondo in classifica italiana (25° globale) c'è un altro inossidabile,), perno della difesa a tre che i nerazzurri si stanno premurando di blindare con un rinnovo fino al 2025 e un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, accordo già raggiunto come confermato dall'agente Mino Raiola. E anche in questo caso, pesa l'assenza di un'alternativa certa: Ranocchia e Bastoni sono stati provati in quella posizione in assenza dell'olandese, ma l'intenzione a lungo termine è di ampliare le rotazioni con un altro centrale di impostazione. Poco più sottoe nessuna gara saltata con l'Inter in questo avvio di stagione, 20 presenze su 20 di cui 17 da titolare. E se si parla di insostituibili non può mancare poi nella classifica portieri, sempre in campo nel 2020/21 e congiocati nel 2020, ma superato da diversi colleghi per l'assenza di impegni con la nazionale slovena ormai lasciata da cinque anni.- Una squadra di stacanovisti insomma tra club e nazionale, ma c'è anche un caso all'Inter: e ancora una volta riguarda. L'ex Tottenham è stato pubblicamente scaricato da Conte e Marotta e si cerca una soluzione in uscita a gennaio, ma allo stesso tempo, evidenzia il CIES, detiene un curioso primato:, con una media di poco superiore ai 45' a partita. Sempre titolare in nazionale, a pesare sulla statistica la gestione sempre più centellinata di Conte, che ad esempio nel mese di dicembre lo ha schierato per soli 64' complessivi tra campionato e Champions: ultimo segnale di un addio ormai inevitabile.