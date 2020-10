Il derby è una sfida a sé e per questo capita che a risolverla non sia sempre il campione che ti aspetti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega



“I tifosi interisti hanno ancora negli occhi gol impossibili. Quelli di Cristiano Zanetti o di Andrea Seno, due mediani che vicino all’area di rigore avversaria ci arrivano per sbaglio. Oppure quello di Massimo Paganin, un difensore, che il 29 ottobre 1995 illude l’Inter contro il Milan di Capello, poi salvato dal genio di Savicevic. O, e questo in ordine di tempo è l’ultimo, il colpo di coda di uno cui proprio nessuno aveva pensato: Joel Obi, che il 23 novembre 2014 regala il pareggio ai nerazzurri dopo l’iniziale gol di Menez. Gente che ha trasformato il sogno in realtà, che ha reso possibile ciò che tutti consideravano una follia, che ha dimostrato che anche i gregari possono scrivere la storia, e non soltanto i campionissimi e gli idoli della curva. Il derby di San Siro, come tutti i derby, vive di adrenalina, energia pura che scorre nelle vene: non sempre a deciderlo sono i più titolati, a volte sono le “virgole” a stabilire il senso di tutto il racconto”.