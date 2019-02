La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Radja Nainggolan e Luciano Spalletti, che in settimana aveva puntato forte su di lui - "Sta meglio ed è per questo che mi aspetto una grande reazione” - abbiano contribuito in modo significativo alla vittoria contro il Parma.



“Come un pacco smarrito per strada, è stato recapitato finalmente all’Inter il Nainggolan ordinato quest’estate: l’anima selvaggia capace di accendere la squadra, il trampolino per le punte che mancava. Il Ninja è stato l’unica scintilla di un primo tempo spento, ha trascinato la squadra anche a inizio ripresa, firmando il primo tiro in porta, e al 34’ ha innescato il gol-partita di Lautaro, entrato due minuti prima. Ciò significa che Nainggolan e Spalletti, autore del cambio buono, i due grandi imputati della crisi, per una notte almeno, sono passati dalla parte dei bravi”.