Inter da record in Champions League: miglior italiana di sempre, superata la Juventus nei ricavi in una singola stagione

AFP via Getty Images

, difendendo il vantaggio accumulato all’Allianz Arena ed eliminando il Bayern Monaco grazie al pareggio per 2-2 del Meazza. Un’impresa straordinaria per la formazione nerazzurra che ora, al prossimo turno, dovrà affrontare il Barcellona in una sfida che eliminerà una delle due squadre ancora in corsa per il Triplete.Un traguardo importante raggiunto dalla società di Viale della Liberazione non solo dal punto di vista prettamente sportivo, ma anche sul lato economico, come sottolinea Calcio&Finanza., infatti,, derivanti dai premi Uefa, che si vanno così a sommare a tutte le cifre già incassate dai meneghini negli scorsi turni della massima competizione continentale. In totale (senza contare sponsor e incassi dal botteghino nelle partite casalinghe),, che supera addirittura i 101,3 milioni che giunsero nelle casse societarie dal percorso che portò sino alla finale di Istanbul.

Ma che fosse un’annata da record, lo si riscontra anche da un altro dato analizzato sempre da Calcio&Finanza: prendendo in considerazione esclusivamente le ultime dieci annate – in termini di ricavi -,, annata terminata con la sconfitta in finale contro il Real Madrid. Chiaramente, la crescita esponenziale di ricavi e premi da parte della Uefa – grazie al nuovo format – ha permesso all’Inter di centrare questo incredibile traguardo.

