Con quello che ha deciso la gara di Salisburgo, l'Inter si conferma al vertice di una particolare classifica: quella dei rigori. Nessuna squadra delle top 5 leghe europee infatti ha segnato come lei dal dischetto in tutte le competizioni. Sono ben 7 i gol dagli undici metri - su 7 tentativi - in questa stagione tra Calhanoglu e Martinez.