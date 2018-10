Da soluzione a dilemma, si fa fatica a identificare il ruolo di Ivan Perisic all’interno dell’Inter. Calciatore di spessore internazionale e perno insostituibile per Luciano Spalletti, il croato è talvolta l’uomo in più talvolta l’uomo in meno in una squadra ancora alla ricerca dell’equilibrio migliore. Protagonista di un Mondiale eccellente, si sperava che l’ex Wolfsburg potesse aver finalmente trovato quella continuità di rendimento che all’Inter ha sempre fatto fatica a raggiungere.



PERISIC TO ICARDI - In nerazzurro Perisic è spesso stato l’uomo degli ultimi minuti, quello che risolve partite morte. Non c’è da stupirsi, viste le doti fisiche e tecniche di questo calciatore che è prima di tutto è un atleta con un immenso serbatoio di energie. Ma forse è proprio questo che spinge a chiedergli più di quanto abitualmente offre. Perisic sa essere decisivo con gol e assist, ultimo quello che ha messo Icardi nelle condizioni di prendere la mira e bucare Gomis. Il Perisic to Icardi ad Appiano Gentile è diventato religione, ma è lecito aspettarsi qualcosa in più.



IN ATTESA DELLA SVOLTA - Non nei gol e negli assist, dove Perisic fa il proprio dovere, ma nel sacrificio e nell’applicazione all’interno della partita stessa. Il croato ha - nelle gambe e nei muscoli - sufficiente energia per svolgere il doppio lavoro in copertura (in sostegno di Asamoah, contro la Spal abbandonato al proprio destino contro lo scatenato Lazzari) e ripartenza, dove potrebbe puntare con molta più costanza il diretto avversario. Il calciatore non si discute e per questo motivo anche Spalletti chiude un occhio di fronte a qualche lacuna, ovviamente ritenendo i pregi in netta supremazia rispetto ai difetti, ma se Perisic mostrasse di avere dentro il sacro fuoco che spesso sfoggia con la Croazia, l’Inter troverebbe una nuova svolta.