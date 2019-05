L'Inter è pronta a cambiare allenatore. Dopo aver centrato la qualificazione in Champions League grazie al quarto posto in classifica ottenuto vincendo l'ultima giornata di campionato come l'anno scorso, Spalletti non sarà confermato per la prossima stagione. Il suo posto in panchina sarà preso da Antonio Conte, pronto a firmare questa settimana un contratto triennale fino a giugno 2022 col club nerazzurro da 12 milioni di euro netti a stagione. Firma e annuncio ufficiale sono attesi entro mercoledì, invece la presentazione in conferenza stampa dell'ex ct dell'Italia può esserci già nella giornata di giovedì.