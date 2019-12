L'Inter di Conte come quella di Mancini e Mourinho, migliore di quella di Spalletti, che aveva sì numeri buoni ma non esaltanti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Non ci sono solamente i 42 punti-record con i quali Conte ha eguagliato Roberto Mancini e José Mourinho dopo 17 giornate (nel 2006-07, 2007-08, 2008-09), perché i primi sei mesi della nuova era nerazzurra hanno portato l’Inter in testa a quasi tutte le classifiche di rendimento. Un anno fa Spalletti prima di Natale aveva numeri buoni ma era primo soltanto alla voce del possesso palla e dei gol di testa. Ora lo scenario è completamente cambiato”.