L'Inter prosegue a ritmi spediti con un mercato accesissimo sia in uscita, con le cessioni di numerosi giovani della Primavera al fine di sistemare il bilancio con plusvalenze importanti, sia in entrata dove, insieme ai colpi annunciati Lautaro Martinez, Asamoah e de Vrij, è in dirittura d'arrivo la trattativa con la Roma per Radja Nainggolan. Ora resta da risolvere un'altra grande richiesta di Luciano Spalletti che ha chiesto di rinforzare il reparto d'attacco con un esterno da schierare al posto o in alternativa ad Antonio Candreva.



DA SUSO A MALCOM - Tanti sono i giocatori che il club nerazzurro sta provando a trattare. Dall'affare avviato con il Sassuolo per Matteo Politano ai contatti con il Bordeaux per l'esterno brasiliano Malcom. Ma anche i primi sondaggi portati avanti con l'entourage di Suso e con il Milan, un nome che secondo quanto appreso da Calciomercato.com Spalletti aveva chiesto alla società già nella passata stagione.



UN MANCINO A DESTRA - Tanti nomi un unico grande punto in comune. Tutti i nomi trattati dall'Inter sono esterni mancini schierati a destra. La richiesta fatta al ds Piero Ausilio, per il 4-2-3-1 che Spalletti ha in programma per la prossima stagione è quella di avere a disposizione esterni d'attacco a piede invertito. Un esterno mancino è infatti l'alternativa tattica che l'Inter non ha avuto in questa stagione e che sarà fondamentale anche in ottica Champions. Idee chiare, tante alternative, la scelta finale ricadrà sul giocatore dal miglior rapporto qualità/prezzo.