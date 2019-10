Rimasto scottato dalla (seppure breve) esperienza all'Inter, Gabigol non ci pensa proprio a tornare in Europa. Il Brasile è la sua dimensione ideale e ormai il Flamengo è casa sua, tanto che, secondo Fox Sport Brasile, Gabriel Barbosa avrebbe rifiutato una squadra europea pur di rimanere nel club di Rio de Janeiro dove sta ritrovando la vena ispiratrice: il brasiliano ha infatti totalizzato 33 gol in 46 partite. Il Flamengo è più che soddisfatto delle prestazioni dell'ex Inter e sarebbe pronto a presentare ai neroazzurri un'offerta da 22 milioni di euro.