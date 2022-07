Arturo Vidal è pronto a salutare l'Inter per iniziare una nuova avventura in Brasile. Il centrocampista cileno è ormai promesso sposo del Flamengo e presto muoverà i primi passi nel suo prossimo stadio, perché è atteso a ore a Rio De Janeiro: secondo Lance infatti, Vidal questa notte sarà presente al Maracanà per assistere alla sfida di Copa Libertadores in programma tra i Rubronegro e il Tolima (2.30 italiane).



VISITE E FIRMA - Successivamente, si legge, il cileno si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto con il Flamengo fino a dicembre 2023, con ingaggio di circa 3,5 milioni di dollari. Per l'annuncio ufficiale, tuttavia, bisognerà attendere il 16 luglio: Vidal tornerà in Italia nel weekend per risolvere alcune questioni personali, tra cui la risoluzione con l'Inter che verserà una cifra di poco inferiore ai 4 milioni di euro.