Via vai Inter. In uscita la Roma torna su Politano, più Newcastle che Lipsia per Lazaro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono vicini a due giocatori del Chelsea: il centravanti francese Giroud e l'esterno nigeriano Moses, ora in prestito al Fenerbahce. Quest'ultimo è atteso a Milano tra mercoledì e giovedì per sostenere le visite mediche. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.