Secondo La Gazzetta dello Sport, Radja Nainggolan non rimarrà al Cagliari a fine stagione e rientrerà all'Inter una volta terminato questo ultimo ciclo di partite. "Adesso la partita è apertissima per giocarsi una maglia con Conte nel 2020/2021: in questo caso, a differenza di un anno fa, dall'Inter filtra la voglia di provare a dare una chance a Radja, tutt'altra versione rispetto a un anno fa", si legge.