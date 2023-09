Non è un mistero che Suning abbia chiuso i rubinetti all'Inter. Ma leggere certi numeri fa sempre impressione. Vedere per credere l'analisi del CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi) sulle ultime campagne trasferimenti. In particolare cattura l'occhio il dato del saldo tra acquisti e cessioni sul mercato nel periodo post-COVID, ovvero a partire dall'estate 2020. Da allora l'Inter vanta un conto positivo per 134 milioni di euro, mentre Milan e Juve sono in negativo rispettivamente per 146 e 149 milioni di euro: una differenza di ben 280 milioni!



PARLA IL CAMPO - Eppure nelle ultime tre stagioni i risultati sul campo premiano i nerazzurri, che hanno fatto meglio sia in Italia, sia in Europa arrivando in finale di Champions League. Calcolando anche questo inizio di campionato in Serie A l'Inter ha raccolto un totale di 256 punti, 12 in più del Milan (244) e 29 in più della Juve (227) senza contare i 10 punti di penalizzazione. Negli ultimi tre anni i nerazzurri hanno portato in bacheca cinque titoli (uno scudetto, due coppe Italia e due supercoppe italiane), i bianconeri due (coppa Italia e supercoppa italiana) e il Milan uno: lo scudetto.



BRAVI (QUASI) TUTTI - I meriti di questi risultati sono di tutti, ma vanno riconosciuti più a calciatori, allenatori e dirigenti che non alla proprietà. Anche se al presidente Zhang piace sempre mettere la faccia quando c'è qualche trofeo da alzare. Se Suning avesse potuto e voluto continuare a investire come nei primi anni, avrebbe sbaragliato la concorrenza creando un gap incolmabile in Italia.