La prossima campagna europea dell'Inter potrebbe passare anche attraverso il ritorno alla Pinetina di diversi figliol prodigi sparpagliati per l'Italia.



Secondo il Corriere dello Sport, la società nerazzurra starebbe pensando di riacquistare alcuni dei prodotti del proprio vivaio da anni assenti da Appiano Gentile per venire incontro alle richieste normative imposte dalla Uefa riguardo ai tesserati presenti in rosa e cresciuti nei settori giovanili interni di ciascun club.



A tal proposito nella lista di Zhang e soci ci sarebbero due calciatori attualmente in forza al Genoa: il portiere romeno Ionat Radu e il centrocampista italobrasiliano Daniel Bessa. Due pedine che permetterebbero al club meneghino di riempire altrettante caselle nella lista da presentare agli uffici di Nyon in caso di partecipazione alla prossima edizione della Champions League.