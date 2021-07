Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese Correio da Manha, il Benfica è fortemente determinato a portare avanti la trattativa con l'Inter per l'acquisto di Joao Mario. Nonostante il possibile contenzioso con lo Sporting Lisbona per la presenza della clausola che impedirebbe ai nerazzurri di cedere il centrocampista a un altro club lusitano e il recente arresto del presidente Luis Filipe, il Benfica non si ferma ed è pronta a chiudere sulla base di circa 7,5 milioni di euro.