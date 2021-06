Tra i nomi di mercato emersi nel confronto di ieri tra la dirigenza dell'Inter e il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, c'è anche quello di Emerson Royal. Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“E a destra cosa succede? Sono in calo le azioni di Florenzi: era un calciatore gradito a Conte, che lo avrebbe utilizzato come jolly per il centrocampo. Ma ora è finito indietro nei ragionamenti di mercato. Da quella parte il nome da tenere in grande considerazione è un altro Emerson. Non è Palmieri, ma...Royal, rientrato al Barcellona dopo il prestito al Betis. Anche di questo si è parlato ieri con Inzaghi. Non cambia in ogni caso il panorama complessivo del mercato nerazzurro”.