Il tecnico toscano ha puntato sul brasiliano, gli ha dato spazio e fiducia in tutto il precampionato e si aspettava di trovarlo pronto per la prima di campionato. Si sbagliava. L’ex Nizza è ancora quello di un anno fa, privo di evidenti miglioramenti; insicuro e impreciso, tanto da mandare in confusione tutti i compagni che gravitano nella sua zona e rendere Berardi un mix tra Cruijff e Garrincha. Diciamocelo,Dopo un primo tempo di basso livello,Il mercato condotto dalla società nerazzurra ha regalato al tecnico toscano molte alternative e un terzino sinistro titolare, Kwadwo Asamoah, ieri schierato alto al posto di Perisic.(con pochi allenamenti nelle gambe)la difesa neroverde, poco sollecitata anche da un Mauro Icardi ancora lontano dalla forma migliore.“Pensare di aver perso la gara solo per colpa di un terzino sembra un voler andare alla ricerca del particolare”, ha sintetizzato Spalletti, maggiormente preoccupato dalle condizioni del campo e da alcune letture sbagliate, ma, sia dal punto di vista tattico che sotto l’aspetto della personalità. A questo punto, dopo appena una partita,o come alternativa Danilo D’Ambrosio, se Spalletti dovesse decidere di utilizzare l’ex bianconero a centrocampo, ovviamente con Vrsaljko titolare a destra.