La strada verso la fine del campionato è ancora lunga e tanti pagine ancora saranno da scrivere. Per questo motivo sul futuro dei calciatori da riscattare non c’è ancora alcuna certezza: Vrsaljko, Politano Keita, l’Inter si metterà seduta al tavolino e traccerà un bilancio definitivo solo quando avrà in mano i dati definitivi della loro stagione, ma il futuro di Keita Baldé potrebbe anche dipendere da quello di un altro calciatore presente nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti.



GLI ESAMI NON FINISCONO MAI - Tra riscatto e prestito oneroso, il calciatore senegalese costerebbe all’Inter circa 40 milioni. I nerazzurri vorrebbero rinegoziare l’accordo con il Monaco per garantirsi un prezzo più abbordabile, viste anche le difficoltà iniziali dell’ex Lazio. Adesso Keita sembra essersi finalmente inserito negli schemi di Spalletti e anche la sua condizione fisica è nettamente migliorata, Ausilio e Marotta hanno messo da parte l’avvio claudicante, ma da adesso ogni partita sarà un esame per la sua riconferma. Di sicuro i nerazzurri non hanno intenzione di versare 40 milioni nelle casse del Monaco, anche perché al momento tra lui è Politano (probabilmente ne riscatteranno soltanto uno) è ancora in vantaggio l’italiano per una futura riconferma, anche e soprattutto per via del più basso prezzo previsto per il riscatto. DESTINI INCROCIATI - Tuttavia col Monaco potrebbe aprirsi una nuova pista. I francesi hanno chiesto informazioni su Dalbert, lo hanno fatto per questo mercato di gennaio, ma l’Inter ha chiuso i ponti. Potrebbero tornare alla carica a giugno, quando i nerazzurri saranno di fronte ad altri tipi di valutazione e potrebbero accettare di inserirlo nella trattativa col Monaco per riuscire a ridurre il prezzo di Keita Baldé. È un’idea su cui le due società iniziano a ragionare, un’eventualità da rimandare ai prossimi mesi.