Dalbert non vuole andare al Valladolid. Il difensore di proprietà dell'Inter ha scritto sul proprio profilo Instagram: "Non me ne vado. Sono un professionista e ho un contratto in vigore, oltre al rispetto del club che mi ha dato una grande opportunità. Non c'è alcunaa trattativa in corso e la possibilità di uscire da questa finestra non esiste".