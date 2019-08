Dalbert vuole solo il Nizza. Come riportato da Sportitalia, per chiudere l’operazione serve l’ok del club francese per il prestito oneroso. L'Inter ha detto no al prestito gratuito e vogliono chiudere l’operazione sulla base del trasferimento oneroso a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore del Nizza. Attesa la risposta della società transalpina.