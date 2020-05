Lautaro Martinez al Barcellona: in Argentina ne sono convinti. Queste le parole di Carlo Pablo, presidente del Liniers di Bahia Blanca, club nel quale il numero 10 dell’Inter ha mosso i primi passi, a Radio Del Plata: “La mia sensazione è che l’acquisto da parte del Barcellona sia praticamente cosa fatta. Non chiedo che ci comunichino qualcosa al momento, per ora abbiamo il 20% della plusvalenza che ne farebbe il Racing di Avellaneda. Sono stato in contatto con Lautaro qualche giorno fa, ma non abbiamo parlato di questo, voglio che il giocatore sia tranquillo. C‘è anche da dire che ho molti amici in Spagna che parlano soltanto di questo, se si pensa ai nomi in orbita Barcellona, sembra che stiano costruendo una super squadra”.