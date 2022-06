, espressa chiaramente già nel mezzo della sua avventura al Chelsea.A Stamford Bridge, il belga era ritornato per una rivincita personale, ma, come nella prima occasione, il suo rendimento è stato insufficiente.Solo 8 gol in 26 partite di Premier, qualche infortunio e tanti mal di pancia hanno ostacolato il suo rapporto con Tuchel. Il tedesco non vedeva di buon occhio una punta dalle caratteristiche dinel suo gioco fatto di tagli e inserimenti. Eha patito questa situazione. Reduce da due stagioni con, allenatore che aveva con lui un rapporto quasi simbiotico, il passaggio all’ex Psg è stato troppo per lui.L’addio era l’unica strada percorribile. A cose fatte ora, i tabloid inglesi, con il Daily Mail su tutti, stanno approfondendo le ragioni del fiasco di Romelu a Londra e delle motivazioni di un rapporto così freddo con Tuchel. Un clamoroso punto di rottura sarebbe da collegare con un’infelice battuta del tedesco che ha fatto andare su tutte le furie il neo 90 dell’Inter. L’episodio risale allo scorso anno: i due stanno guardando una partita del Tottenham di Conte in televisione. Tuchel si rivolge al suo attaccante e gli dice: "Guarda, c'è tuo padre".Il belga non l’avrebbe presa bene e avrebbe da lì accelerato il processo che l’ha riportato in Italia.