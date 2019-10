Veni, vidi, vici? No: vinci, vieni Vidal. Stasera a San Siro l'Inter gioca contro il Borussia Dortmund e non può più sbagliare. L'obiettivo di superare il girone e qualificarsi agli ottavi di finale in Champions League è importante anche per le casse del club nerazzurro.



E di conseguenza per il mercato di gennaio, quando la priorità resta quella di rinforzare il centrocampo. Senza dimenticare il tesoretto in arrivo dalla cessione di Gabigol. Secondo Tuttosport, il primo nome sulla lista di Conte è quello del nazionale cileno del Barcellona, Arturo Vidal, che ha già allenato ai tempi della Juventus. L'alternativa low cost è rappresentata dal serbo Matic del Manchester United, invece gli obiettivi per la prossima stagione sul mercato italiano sono Tonali del Brescia e Milinkovic-Savic della Lazio.