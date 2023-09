Non solo rischi di forfait in casa Milan. Anche sul fronte nerazzurro scatta un piccolo allarme in vista del derby, in programma sabato 16 alle ore 18, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano. I media sudamericani, dalla Colombia precisamente, fanno sapere che il CT Colombia Néstor Lorenzo è in ansia per le condizioni di Juan Cuadrado, costretto ad abbandonare la sfida vinta per 1-0 contro il Venezuela alla fine del primo tempo per un problema muscolare



I PROSSIMI IMPEGNI - L'esterno a questo punto è a rischio per la partita contro il Cile, valida per le qualificazioni mondiali e in programma mercoledì 13, anche se negli ultimi giorni ha lavorato insieme ai compagni. In casa nerazzurra, ovviamente, Inzaghi spera che il caso possa rientrare il prima possibile. Ancora troppo presto per comprendere se il forfait di Cuadrado possa allungarsi in vista della stracittadina ma, dall'ambiente nerazzurro, filtra cautela per le sue condizioni.