Non è una priorità assoluta, ma l'Inter guarda al mercato di gennaio anche per individuare un'alternativa a Romelu Lukaku. Il rientro dall'infortunio di Alexis Sanchez e l'esplosione di Esposito consentono a Conte di dormire sonni relativamente tranquilli e di concentrarsi sull'individuazione di un centrocampista e di un esterno sinistro che allunghino la rosa, ma nella testa del tecnico salentino c'è anche l'idea di aggiungere muscoli e centimetri nel reparto offensivo. E tra i profili graditi resta nel mirino Olivier Giroud, desideroso di lasciare il Chelsea con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto per giocare con maggiore continuità e non perdere il posto che ha nella nazionale francese.



Secondo il quotidiano Le Progres, i nerazzurri devono però fronteggiare due ostacoli, le richieste importanti sull'ingaggio del calciatore e la concorrenza del Lione, alla ricerca di un sostituto di Depay, che si è gravemente infortunato a un ginocchio. Per queste ragioni, l'Inter sta valutando delle alternative, da Petagna della Spal a Fernando Llorente, che potrebbe arrivare dal Napoli nell'ambito di uno scambio con Politano.