Il Barcellona vuole rinforzi in difesa, in ottica di stabilire l'eredità di Gerard Piquè, giunto ormai a 32 anni e decisamente sotto tono nelle ultime apparizioni con i catalani: l'obiettivo, secondo quanto riportato in Spagna, è il difensore centrale dell'Inter Milan Skriniar, vero e proprio punto fermo dei nerazzurri negli ultimi anni.



VALUTAZIONE INTORNO AI 60 MILIONI DI EURO - Il nome dello slovacco è già stato vagliato e discusso sia tra i dirigenti che nello spogliatoio della squadra catalana: fonti interne al club hanno hanno infatti confidato a Diario Gol che il classe 1993 sarebbe il rinforzo ideale per la retroguardia blaugrana e che valutano il calciatore intorno ai 60 milioni di euro.



LA VOLONTA' DI MESSI E IL PERICOLO REAL - Una conferma arriva anche dalla volontà di Lionel Messi, che nel Barcellona è ormai un dirigente in pectore: l'argentino ha infatti dato il proprio ok all'eventuale acquisto di Skriniar, anche se postula il suo ingresso nell'undici di Valverde solo nel momento dell'addio di Piqué. Sempre secondo Diario Gol, lo slovacco, che non gradisce l'idea di non essere titolare, preferirebbe eventualmente il Real Madrid, altra squadra che sta pensando seriamente al suo innesto.