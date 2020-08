a prescindere dalla vittoria contro il Getafe e da quello che potrà succedere in Europa League,Prima di tutto, perchéin generale e con le sue accuse alla società in particolare. Se si poteva, almeno in parte, comprendere in passato, soprattutto quando si sfogò subito dopo avere perso una partita importante a Dortmund,perché si è lamentato dopo la convincente vittoria a Bergamo che ha regalato all’Inter il secondo posto.È molto più probabile, invece, che Conte essendo recidivo alimenti nuove e pericolose tensioni nell’ambiente tra società e squadra, arrivando alla rottura definitiva. È ancora fresco il ricordo di quanto, in ritiro precampionato già da due giorni, per dissidi con la società dopo la chiusura del mercato. Nella storia del calcio, non soltanto della Juventus,E allora, proprio ripensando a sei anni fa, eccoper cui sono favorevole all’arrivo di Allegri che già allora sostituì Conte, secondo cui non si poteva entrare in un ristorante da cento euro con dieci euro in tasca.: cinque scudetti in cinque anni ma soprattutto due finali di Champions in cui la Juventus si è dovuta inchinare soltanto a due grandissimi avversari, il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Ronaldo.. Non a caso, infatti, tra Juventus e Chelsea, Conte non è mai arrivato a una finale europea e quest’anno è uscito subito ai gironi di Champions, facendosi rimontare a Barcellona e soprattutto a Dortmund dove l’Inter stava vincendo 2-0.né un accentratore come Sacchi e lo stesso Conte, perché ha l’eclettismo tattico di Lippi, l’equilibrio di Ancelotti e il buon senso di Capello. E proprio come Capello, che con la stessa squadra giudicata a fine ciclo da Sacchi vinse tre scudetti consecutivi con il Milan, con la doppietta scudetto-Champions nel 1994,sia con i campioni, sia con i dirigenti, senza pretendere di fare il padre-padrone.E infine,, dopo lo scudetto al Milan e i cinque alla Juventus. Nel recente passato ci aveva provato invano Zaccheroni, campione d’Italia soltanto con il Milan, prima di passare all’Inter e alla Juventus. E soprattutto ci aveva provato, che aveva debuttato in panchina proprio al Milan ma senza vincere, e poi festeggiò sei scudetti alla Juventus e uno all’Inter, con la stessa sequenza Milan-Juventus-Inter, ora a portata di Allegri.