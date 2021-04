Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex agente del portiere, Ionut Radu, ha parlato della sfida di domenica sera tra Inter e Napoli.



"La difesa dell'Inter è tempo che non prende gol, io tifo un po' per il Napoli che ha più bisogno della vittoria. Per l'Inter non sarà determinante questa gara. Anche se ovviamente non regalerà niente".