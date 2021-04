Match-winner contro il Cagliari, il terzino dell'Inter Matteo Darmian parla a Dazn al termine dell'incontro: "Abbiamo affrontato una buona squadra che si è difesa bene fin dall'inizio, con squadre così è difficile trovare spazio ma abbiamo sbloccato la partita e siamo contenti. Tutti possono essere decisivi all'Inter? Sì, tutti si sentono importanti: mancano ancora diverse gare, dobbiamo essere tutti pronti. Non ho visto l'esultanza di Conte, ero sommerso dai compagni. Conte lo conosciamo, è uno che dà l'anima e vuole trasmetterci la sua voglia di vincere. E lo stiamo dimostrando. Gol pesante per la mia carriera? E' stata una partita difficile che non riuscivamo a sbloccare, vincere è servito per dare un segnale alle altre".