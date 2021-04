Matteo Darmian, esterno dell'Inter, rivela alla Gazzetta dello Sport il discorso tenuto da Antonio Conte alla squadra dopo il sorpasso in campionato sul Milan: "Chiaro e fermo: 'Ora loro sono dietro, psicologicamente abbiamo un vantaggio. Dipende tutto da voi, non facciamo l'errore di guardare gli altri'. E noi l'abbiamo fatto. Conte rispetto all'Europeo 2016? L'ho ritrovato come se non lo avessi mai lasciato: agguerrito, ha la stessa voglia di allora di portare la squadra al massimo. Mi ha migliorato tatticamente e caratterialmente".