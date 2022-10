Alla vigilia della sfida di Champions contro il Barcellona, il difensore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Sappiamo che è una partita tanto importante quanto difficile. Hanno calciatori di qualità, sono fortissimi ma anche noi lo siamo e dobbiamo dimostrarlo in campo”.“Siamo l’iter e quando scendiamo in campo cerchiamo di fare il massimo per portare a casa la vittoria. È un momento difficile ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, siamo i primi a scendere in campo e dobbiamo dare di più”.“Penso che in questa situazione ci sia poco da parlare, siamo tutti consapevoli del momento e dobbiamo essere i primi andare di più per fari che certe cose non accadano più. Quando si prende gol ci sono errori, capita a tutti di sbagliare ma dobbiamo essere bravi a reagire”.“Presunzione non credo perché conosco i miei compagni e non è quello il problema. Siamo un gruppo unito e vogliamo uscirne, dobbiamo trovare il modo di uscirne”.Capita che a volte siate lunghi, sbagliate le distanze. Avete capito cosa accade?“Penso che ci sia la voglia di rimettere subito le cose a posto e magari nel più breve tempo possibile. Dobbiamo rimanere lucidi e consapevoli delle cose che sappiamo fare, senza lasciarci sopraffare dalle emozioni e dai momenti della partita”.L’Inter non ha mai pareggiato, avete vinto contro le più deboli e perso contro le più forti. Il Barcellona vi preoccupa?“Domani sarà una grande opportunità, abbiamo rispetto per il Barcellona e per il calciatori che hanno, che possono cambiare la partita da un momento all’altro”.Pensavate di giocare con Lukaku, la sua assenza vi ha creato problemi di interpretazione?“Sappiamo che Lukaku è importante per la squadra, ma abbiamo giocatori fortissimi in attacco e l’assenza di Romelu non deve essere un alibi. Lo aspettiamo, sta cercando di recuperare nel migliore dei modi e quando tornerà a disposizione darà il suo contributo. Nel frattempo dobbiamo sopperire alla sua mancanza”.