E sono 4 di cui 3 in campionato e uno, purtroppo inutile ma che ha dato speranza a tutta la società perfino nel girone di Champions poi concluso all'ultimo posto.si sta rivelando l'arma aggiuntadiche rinuncia raramente al suo jolly di fascia e che ha regalato ai nerazzurri 6 di quei punti che oggi stanno facendo sognare la conquista di uno scudetto sempre più vicino., dell'unità di un gruppo che si sta dimostrando umile e coeso, sempre a disposizione dell'allenatore e compatto nel cercare di riabilitare una stagione in cui la scottatura dell'eliminazione dalle competizioni europee brucia ancora forte.. Chi avrebbe pensato che un giocatore arrivato in grande silenzio a Milano avrebbe avuto un impatto così decisivo sull'annata nerazzurra?Probabilmente Antonio Conte, che lo ha sponsorizzato alla dirigenza, ma ancheche lo hanno acquistato con una formula onesta dal Parma a inizio anno. Proprio il suo trasferimento, in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro al termine dell'attuale annata rappresenta anche un appiglio per il mercato del futuro che, a prescindere da chi ci sarà in società, e quindi anche con Zhang, dovrà giocoforza essere "sostenibile". Tenere l'ossatura della squadra attuale, sostituire i titolari che riceveranno offerte top con altri di pari impatto e completare l'orgnaico con giocatori low cost, ma ampiamente funzionali al gioco dell'allenatore. Darmian è il simbolo di tutto questo, in campo e fuori.