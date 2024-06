Inter, Darmian: "Inzaghi fondamentale. Blocco Inter nell'Italia? Trasmettiamo i valori del club"

Getty Images

, attraverso un’intervista a Il Corriere della Sera, si è lasciato andare ad alcune lunghe riflessioni."È fondamentale e vale per tutta l’Inter: con lui ognuno si sente parte di un progetto importante, anche chi gioca meno. È un grande allenatore e una grande persona. Anche nei momenti di maggior pressione, riesce a tranquillizzarti: stempera la tensione con una battuta”.“No, ho sempre fatto la mia parte, cercando di essere me stesso. E penso che questa sia la cosa più bella, che ti venga cioè riconosciuto qualcosa per quello che sei. Non poter più giocare in Nazionale per tanto tempo è stata dura, però ho fatto di tutto per poterci tornare. È un orgoglio esserci riuscito e darò tutto me stesso per raggiungere grandi obiettivi: quando uno dà tutto non ha rimpianti".

"Mi bastano e avanzano i miei due figli. Poi cerco di condurre una vita sana e dormo tanto: il riposino pomeridiano è quasi sacro”.“No. I tatuaggi mi piacciono sugli altri, non su di me”.“Mia moglie! Scherzi a parte, cerco sempre di essere tranquillo e pacato. A volte dovrei essere un po’ più cattivo, ma fa parte del mio carattere il fatto di non esserlo. È un po’ merito anche dei miei genitori che mi hanno trasmesso valori importanti, come il sacrificio. E quando sono entrato da ragazzino nel Milan è stata una scuola di vita, non solo di calcio. Impari a stare in gruppo, a rispettare le regole, i compagni, gli allenatori. Cresci come persona”.

“Sono abbastanza basico anche qui, ma mi piace vestire con gusto. L’estro lo lascio a Thuram, che comunque ha un grande stile”.“È importante perché rende più semplici le cose a livello tattico. Come è importante il blocco italiano nell’Inter per trasmettere i valori del club a chi arriva".