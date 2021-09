Matteo Darmian parla a Inter TV prima della sfida di Champions League con lo Shakhtar Donetsk: "De Zerbi ha già portato la sua idea, amano palleggiare e dovremo stare attenti perché hanno giocatori di qualità. Noi cercheremo di metterli in difficoltà e portare a casa i tre punti. Cosa serve rispetto all'anno scorso? Serve fare una partita attenta e limitare le loro qualità, hanno giocatori importanti davanti ma noi cercheremo di limitarli il più possibile. La nostra qualità in avanti non si discutono e sicuramente il gol lo faremo. Equilibrio? Si può raggiungere lavorando di squadra, cercando di difendere tutti insieme e questo credo sia il segreto".