Matteo Darmian, difensore dell'Inter, parla in conferenza stampa con Simone Inzaghi delle voci su una possibile chiamata in Nazionale: "​Sento la fiducia dei compagni, del mister e della società. Per questo vengo al campo con l'idea di migliorarmi giorno per giorno, dando il contributo necessario alla squadra. Poi se dovesse arrivare una chiamata dal ct mi farebbe molto piacere, ma devo solo lavorare e far bene giorno dopo giorno. Sia io che la squadra".